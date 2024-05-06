В Москве стартовал слёт "Послы Победы", на который приехали 100 волонтёров 6 мая, 19:13 Слёт "Послы Победы" открылся в Москве. Фото © Telegram / ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

В Москве был дан старт Всероссийскому слёту "Послы Победы", на котором собралась сотня волонтёров из 76 регионов. Добровольцы помогут в организации мероприятий в преддверии 9 Мая, а также сопроводят Парад Победы на Красной площади. Об этом рассказали в пресс-службе ВОД "Волонтёры Победы".

"Рад приветствовать вас на слёте финалистов Всероссийского конкурса "Послы Победы" 2024 года! Совсем скоро вы будете сопровождать главный Парад Победы нашей страны. Участие в нём — всегда большая честь. Это возможность лично сказать спасибо ветеранам, благодаря которым мы празднуем День Победы", — говорится в обращении первого замруководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

Слёт "Послы Победы" открылся в Москве. Фото © Telegram / ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

Он также поблагодарил волонтёров за восстановление мемориалов и захоронений участников Великой Отечественной войны, в том числе в новых регионах. Кириенко подчеркнул значимость волонтёрской работы по сохранению нашей исторической памяти.

Слёт "Послы Победы" открылся в Москве. Фото © Telegram / ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

Конкурс "Послы Победы" проходит в стране с 2015 года. По итогам отбора участники со всей России приезжают в Москву для оказания помощи в организации и проведении торжественных мероприятий на Красной площади. По доброй традиции на открытие слёта пригласили ветерана Великой Отечественной войны, жительницу блокадного Ленинграда Булину Ирину Георгиевну.

Слёт "Послы Победы" открылся в Москве. Фото © Telegram / ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

Она провела в блокаде самую страшную зиму с 1941-го на 1942 год, после чего её эвакуировали в Тюмень. Свою жизнь Ирина Георгиевна связала с наукой, став автором более 150 научных публикаций и более 20 изобретений, четыре из которых защищены патентами.

Слёт "Послы Победы" открылся в Москве. Фото © Telegram / ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

"Берегите нашу страну: это наш дом, и другого у нас нет. Стройте её так, чтобы она выглядела таким образом, которым вы бы хотели её увидеть. Будьте достойны звания российского гражданина!" — обратилась она к "послам Победы".

Слёт "Послы Победы" открылся в Москве. Фото © Telegram / ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

В рамках образовательной программы волонтёры поздравят ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции с наступающим 9 Мая, расскажут о Великой Победе учащимся московских школ, а также пройдут обучение для подготовки к сопровождению праздничного парада на Красной площади.

Ранее сообщалось, что в России проводят международную акцию "Письмо Победы", в рамках которой можно написать тёплые пожелания и выразить благодарность ветеранам и бойцам СВО. Мероприятие организовали "Волонтёры Победы", добровольцы движения соберут письма и передадут их героям в преддверии 9 Мая.

Авторы Татьяна Миссуми