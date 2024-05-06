Политолог объяснила высокий уровень доверия россиян Путину

Высокий рейтинг президента РФ Владимира Путина, о котором говорят проводимые опросы среди россиян, доказывает, что граждане согласны с выбранным политическим курсом в нашей стране. Об этом сказала Life.ru политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова.

Ни один из политических лидеров на Западе не может похвастаться такими показателями. Граждане европейских стран крайне скептически относятся к своим элитам и сомневаются (оправданно!) в наличии у них жизнеспособных стратегий развития. Анна Фёдорова Политолог

Эксперт уверена, что все попытки западных лидеров дискредитировать Путина в глазах россиян не достигают своей цели. Объяснить такое положение дел довольно просто: российская экономика уверенно справляется с санкциями Запада, уровень жизни в нашей стране растёт, социальная политика активно развивается. Поэтому общество доверяет главе государства, подчеркнула Фёдорова.

"Люди, когда говорят, что они поддерживают президента и верят в то, что у него есть план, они опираются не на какие-то обещания, а на, так сказать, абсолютную реальность, которую они видят вокруг себя", — добавила она.

Стабильные экономические показатели особенно ярко выглядят на фоне западных страшилок о том, что Россия должна стать изгоем, погрязнуть в нищете и разрухе, а также столкнуться с обвалом национальной валюты. Фёдорова напомнила, что эти негативные сценарии активно распространяли и оппозиционеры внутри страны, поэтому в какой-то момент был риск, что население почувствует неуверенность и неопределённость в будущем.

Однако российская экономика и наша политическая система доказали свою устойчивость. Как результат, теперь россияне с естественной ненавистью и брезгливостью смотрят на тех, кто их так старательно запугивал, а доверие к Путину лишь укрепилось.