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6 мая, 17:56

Политолог объяснила высокий уровень доверия россиян Путину

Эксперт Фёдорова: Лидеры Запада не имеют такой поддержки у населения, как Путин

Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Астахов

Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Астахов

Высокий рейтинг президента РФ Владимира Путина, о котором говорят проводимые опросы среди россиян, доказывает, что граждане согласны с выбранным политическим курсом в нашей стране. Об этом сказала Life.ru политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова.

Ни один из политических лидеров на Западе не может похвастаться такими показателями. Граждане европейских стран крайне скептически относятся к своим элитам и сомневаются (оправданно!) в наличии у них жизнеспособных стратегий развития.

Анна Фёдорова

Политолог

Эксперт уверена, что все попытки западных лидеров дискредитировать Путина в глазах россиян не достигают своей цели. Объяснить такое положение дел довольно просто: российская экономика уверенно справляется с санкциями Запада, уровень жизни в нашей стране растёт, социальная политика активно развивается. Поэтому общество доверяет главе государства, подчеркнула Фёдорова.

"Люди, когда говорят, что они поддерживают президента и верят в то, что у него есть план, они опираются не на какие-то обещания, а на, так сказать, абсолютную реальность, которую они видят вокруг себя", — добавила она.

Стабильные экономические показатели особенно ярко выглядят на фоне западных страшилок о том, что Россия должна стать изгоем, погрязнуть в нищете и разрухе, а также столкнуться с обвалом национальной валюты. Фёдорова напомнила, что эти негативные сценарии активно распространяли и оппозиционеры внутри страны, поэтому в какой-то момент был риск, что население почувствует неуверенность и неопределённость в будущем.

Однако российская экономика и наша политическая система доказали свою устойчивость. Как результат, теперь россияне с естественной ненавистью и брезгливостью смотрят на тех, кто их так старательно запугивал, а доверие к Путину лишь укрепилось.

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Напомним, по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 80,8%. При этом поддержали "Единую Россию" 40,9% опрошенных россиян, КПРФ — 8,8%, ЛДПР — 8,6%, "Новых людей" — 7,4%, СРЗП — 3,4%.

Ольга Годуненко
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