"Ещё многое сделаем во имя России и народа": Путин попрощался с уходящим кабмином

"Надеюсь, мы ещё многое сделаем во имя России и её народа", — сказал Путин, подчеркнув, что несмотря на смену политических циклов работа в интересах граждан не прекращается никогда.

Ранее председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий в беседе с Life.ru рассказал, что для утверждения нового состава правительства депутатам Госдумы потребуется не менее двух заседаний. Он отметил, что каждая встреча будет продолжаться не менее семи часов. По его словам, новый состав правительства утвердят 13–14 мая. Напомним, 7 мая в Кремле состоится инаугурация Путина. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени. В этот же день действующее правительство сложит полномочия, и начнётся формирование нового.