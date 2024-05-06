Путин оценил работу правительства по обеспечению роста доходов россиян

"Мы обеспечили достойный рост доходов граждан, реальные заработные платы, доходы населения росли в целом приемлемыми, если не хорошими темпами. Конечно, наверное, мы могли бы сделать ещё больше, но в целом то, что сделано, было сделано достойно и, скажем так, мягко, с вполне удовлетворительным результатом", — заявил глава России.