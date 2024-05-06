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6 мая, 13:47

Путин оценил работу правительства по обеспечению роста доходов россиян

Путин: Российские власти обеспечили достойный рост доходов граждан страны

Правительство Российской Федерации обеспечило достойный рост доходов россиян — рост реальных зарплат показал приемлемую динамику. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с кабинетом министров.

"Мы обеспечили достойный рост доходов граждан, реальные заработные платы, доходы населения росли в целом приемлемыми, если не хорошими темпами. Конечно, наверное, мы могли бы сделать ещё больше, но в целом то, что сделано, было сделано достойно и, скажем так, мягко, с вполне удовлетворительным результатом", заявил глава России.

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Как уже писал Life.ru, сегодня Путин провёл заключительную встречу с уходящим Правительством РФ, в ходе которой сделал ряд важных заявлений. Например, глава государства объяснил решение начать СВО словами "Нас водили за нос". А завтра, 7 мая, в Кремле состоится инаугурация избранного президента РФ. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени. Кроме того, во вторник действующее правительство сложит полномочия и начнётся формирование нового кабмина.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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