Переломный момент: Как Запад приближает 9 Мая, повторяя ошибки Великой Отечественной войны Почему военные историки указывают на параллели между 1943 годом и третьим годом СВО и какие приёмы Запад копирует из прошлого в ходе спецоперации на Украине. 8 мая, 21:21 У СВО свои успехи. Масштаб другой, но ожесточённость боёв порой превосходит былые сражения. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Третий этап войны. Перелом

В 1943-м перелом на фронте начался с операции "Уран", которая завершилась 2 февраля освобождением Сталинграда и капитуляцией армии маршала Паулюса. Но хребет фашистской гадине был сломан чуть позже — на Курской битве. Она началась 5 июля 1943 года и завершилась 23 августа разгромом немецких войск. Затем стратегическая инициатива окончательно перешла к советским войскам. Дальше были битва за Днепр и переговоры союзников в Тегеране.





Как и в далёком 1943 году, на третий год СВО происходит коренной перелом в боевых действиях. Россия ломает врагу хребет. Сейчас наши воины медленно, но неотвратимо, как кувалдой, пробивают второй эшелон обороны ВСУ под Клещеевкой, Андреевкой и возле Котляровки — она взята 6 мая.

Донбасская операция

13 августа 1943 года началась операция по освобождению Донбасса. Для немцев это был стратегический плацдарм — отсюда Гитлер мечтал добраться до бакинской нефти. Так и сейчас США хотят с Украины добраться до стратегически важного плацдарма — Крыма.

В августе 1943 года началась операция по освобождению Донбасса. Для немцев это был стратегический плацдарм. И сейчас США хотят с Украины добраться до стратегически важного плацдарма — Крыма. Фото © Wikipedia, © ТАСС / Пресс-служба Ялты

В 1943 году СССР сосредоточил на Донбасском направлении один миллион солдат и офицеров, 21 тысячу орудий, 1400 самолётов и 1257 танков. Иногда на один километр фронта приходилось до двухсот артиллерийских стволов. Донецк (Сталино) был освобождён 8 сентября, Артёмовск — 5-го, а Мариуполь 10 сентября. Перед Советской армией открылся выход на Одессу, Николаев, Херсон, Криворожье и Никополь. Нам этот путь ещё предстоит пройти.

У СВО свои успехи. Масштаб другой, но ожесточённость боёв порой превосходит былые сражения. И если в 1943 году у армии генерала Фёдора Толбухина были большие потери, то теперь главное — сохранение личного состава.

На третий год СВО освобождены Авдеевка, Калиновка, Бердичи, Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, Новомихайловка, Прогресс, Первомайское и Водяное, Новобахмутовка, Семёновка, Очеретино и Соловьево. В Запорожской области освобождено Мирное. В Харьковской — Котляровка. Стратегия боя изменилась: вперёд идёт бронетехника, а затем под огнём дронов происходит зачистка траншей врага.

Достигнуто превосходство в вооружении

Так же как и Россия в 2024 году, СССР в 1943 году достиг превосходства производства вооружения над Германией и Европой. Собственно, оно было достигнуто раньше — в 1942 году, когда Страна Советов произвела 21 700 самолётов, 24 000 танков, 127 100 орудий, 23 000 пулемётов. В среднем это превысило производство врага в три раза.





В 1943 году было выпущено самолётов ещё в два раза больше, танков — в четыре, артиллерии — в три, автоматов — в шесть раз, винтовок, карабинов и пулемётов — в три раза, миномётов — в 23 раза. Европейская промышленность превысить мощности СССР не смогла.

Так происходит и сейчас. Испытывая проблемы с энергоносителями, Европа выгребает со складов залежи старья, тогда как Россия лишь наращивает производство.

Падение боевого духа солдат противника

Когда в 1943 году после освобождения Донбасса немцы перешли к глухой обороне под Мелитополем, боевой дух арийцев оказался настолько сломлен и на поле боя траншеи стали рыть так, чтобы в тыл можно было попасть, лишь пройдя мимо офицерского НП. Немцы боялись, что солдаты побегут во время атаки русских.

Наши военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

"...Уже неделю творится ад, — писал в 1943 году домой рядовой вермахта Фридрих Донсбах. — Русские атакуют волна за волной. Это уже даже не война! Долго мы так не выдержим. Если бы хоть что-то предпринималось с нашей стороны! Но нет, одни только громкие речи..." Не правда ли, очень напоминает Украину?

Работа над ошибками

Есть пословица: "Генералы всегда готовятся к прошедшей войне". В первый год Великой Отечественной войны на фронте не хватало артиллерии, зенитных орудий, пулемётов и автоматов. Были свои проблемы на СВО: в первое время не было необходимой артподдержки, не хватало дронов, систем РЭБ и разведданных со спутников. Война опять изменилась.

Второй ошибкой стал просчёт в уровне поддержки России местным населением. Ненависть к нам растили не с 2014 года, а целых 30 лет, и бесследно это не прошло. Третья ошибка — недооценка поддержки врага Западом. Мы имеем дело с сильным противником.

Но и Запад совершает ошибки. Это недооценка экономической мощи России, её независимости и самодостаточности, её ресурсов. Это недооценка населения, настроенного на победу. Это, наконец, недооценка усталости всего мира от засилья "гегемона".

Как будут разворачиваться события, предсказать сложно, но возможно, что эта война будет выиграна не на поле боя, а в кабинетах дипломатов, финансистов и ГРУ. Но это нисколько не уменьшает героизма наших воинов.

Авторы Майя Новик