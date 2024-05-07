С шампанским и тапочками: Россиянин всю ночь проспал на карнизе музея в нескольких метрах над водой

Мужчина переночевал на карнизе Музея изобразительных искусств в Калининграде, в нескольких метрах над рекой Преголя. Бедолагу заметили прохожие, вызвав на помощь правоохранителей. Спасать сонного смельчака пришлось сотруднику полиции, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На снятых очевидцами кадрах видно, как мужчина "по-домашнему" готовится к беседе с блюстителем закона, надевая белые тапочки. Рядом стоит открытая бутылка шампанского.

Москвич заснул на карнизе музея в Калининграде после ссоры с девушкой. Видео © Telegram / МВД 39

В полиции уточнили, что задержанный оказался жителем Москвы 1995 года рождения. Гость из столицы рассказал спасителям, что якобы оказался на карнизе музея после конфликта с возлюбленной. В отношении него составлен административный протокол за распитие алкоголя в общественном месте.

"Как пояснил нарушитель, его свидание пошло не по плану: он поссорился с девушкой, выпил бутылку шампанского и решил переночевать прямо на карнизе, несмотря на высокую вероятность падения", — пояснили в ведомстве.