Президент Кубы Бермудес сообщил, что начинает рабочий визит в Россию
Мигель Диас-Канель Бермудес. Обложка © X / Miguel Díaz-Canel Bermúdez
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес начинает рабочий визит в Россию. Об этом сам кубинский лидер сообщил в соцсети X.
По его словам, в РФ он собирается осудить приоритетные темы двусторонней повестки после инаугурации Владимира Путина. Планируется, что Бермудес и его делегация будут участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Ранее стало известно, что Владимир Путин 8 мая примет в Кремле армянского премьера Никола Пашиняна для беседы тет-а-тет. Встреча состоится после заседания Высшего Евразийского экономического совета.