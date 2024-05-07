Президент Кубы Бермудес сообщил, что начинает рабочий визит в Россию

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес начинает рабочий визит в Россию. Об этом сам кубинский лидер сообщил в соцсети X.

По его словам, в РФ он собирается осудить приоритетные темы двусторонней повестки после инаугурации Владимира Путина. Планируется, что Бермудес и его делегация будут участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета.