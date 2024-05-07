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6 мая, 23:46

Президент Кубы Бермудес сообщил, что начинает рабочий визит в Россию

Мигель Диас-Канель Бермудес. Обложка © X / Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Мигель Диас-Канель Бермудес. Обложка © X / Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес начинает рабочий визит в Россию. Об этом сам кубинский лидер сообщил в соцсети X.

По его словам, в РФ он собирается осудить приоритетные темы двусторонней повестки после инаугурации Владимира Путина. Планируется, что Бермудес и его делегация будут участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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Ранее стало известно, что Владимир Путин 8 мая примет в Кремле армянского премьера Никола Пашиняна для беседы тет-а-тет. Встреча состоится после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Артур Лапсаков
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