Президент Киргизии посетит саммит ЕАЭС и Парад Победы в Москве
Глава Киргизии Садыр Жапаров. Обложка © ТАСС / Пресс-служба главы Татарстана
Глава Киргизии Садыр Жапаров планирует совершить визит в Россию, чтобы принять участие в Параде Победы в Москве. Об этом рассказал заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.
По его словам, 8 мая Садыр Жапаров станет участником юбилейного саммита Евразийского экономического союза, а 9 мая побывает на Параде Победы в российской столице.
На собрании Высшего Евразийского экономического совета главам государств будут предоставлены отчёты "О ходе исполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" по итогам 2023 года и "О реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год".
"Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе об одобрении проекта протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами — с одной стороны и Вьетнама — с другой стороны в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров", — сообщил Муратбек Азымбакиев.
Заведующий отделом внешней политики администрации киргизского лидера добавил, что на заседании также будет учреждена медаль "10 лет Евразийскому экономическому союзу".
Парад ко Дню Победы на главной площади страны, помимо Садыра Жапарова, планируют посетить несколько зарубежных политиков. Среди них — башкан Гагаузии Евгения Гуцул, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, а также главы Лаоса и Гвинеи-Бисау Тхонглун Сисулит и Умару Сисоку Эмбало.