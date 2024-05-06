Президент Киргизии посетит саммит ЕАЭС и Парад Победы в Москве

Глава Киргизии Садыр Жапаров планирует совершить визит в Россию, чтобы принять участие в Параде Победы в Москве. Об этом рассказал заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

По его словам, 8 мая Садыр Жапаров станет участником юбилейного саммита Евразийского экономического союза, а 9 мая побывает на Параде Победы в российской столице.

На собрании Высшего Евразийского экономического совета главам государств будут предоставлены отчёты "О ходе исполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" по итогам 2023 года и "О реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год".

"Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе об одобрении проекта протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами — с одной стороны и Вьетнама — с другой стороны в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров", — сообщил Муратбек Азымбакиев.