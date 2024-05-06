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6 мая, 05:25

Президент Киргизии посетит саммит ЕАЭС и Парад Победы в Москве

Глава Киргизии Садыр Жапаров. Обложка © ТАСС / Пресс-служба главы Татарстана

Глава Киргизии Садыр Жапаров. Обложка © ТАСС / Пресс-служба главы Татарстана

Глава Киргизии Садыр Жапаров планирует совершить визит в Россию, чтобы принять участие в Параде Победы в Москве. Об этом рассказал заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

По его словам, 8 мая Садыр Жапаров станет участником юбилейного саммита Евразийского экономического союза, а 9 мая побывает на Параде Победы в российской столице.

На собрании Высшего Евразийского экономического совета главам государств будут предоставлены отчёты "О ходе исполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" по итогам 2023 года и "О реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год".

"Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе об одобрении проекта протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами — с одной стороны и Вьетнама — с другой стороны в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров", — сообщил Муратбек Азымбакиев.

Заведующий отделом внешней политики администрации киргизского лидера добавил, что на заседании также будет учреждена медаль "10 лет Евразийскому экономическому союзу".

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Парад ко Дню Победы на главной площади страны, помимо Садыра Жапарова, планируют посетить несколько зарубежных политиков. Среди них — башкан Гагаузии Евгения Гуцул, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, а также главы Лаоса и Гвинеи-Бисау Тхонглун Сисулит и Умару Сисоку Эмбало.

Владимир Озеров
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