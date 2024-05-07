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7 мая, 02:10

Разница почти в 40%: Названы самый дорогой и самый дешёвый курорты Чёрного моря

Турэксперт Мкртчян: Отдых в Крыму обойдётся на 40% дешевле поездки в Сочи

Одним из самых доступных черноморских направлений в этом году станет Крым, заявил вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян. Отдых на полуострове заметно подешевел, особенно если сравнить расценки с уровнем Сочи, рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Сейчас в Сочи находится единственный функционирующий на побережье аэропорт, напомнил турэксперт. Владельцы местных отелей понимают, что гости из далёких северных и восточных регионов страны не смогут прилететь в другие города, а потому целенаправленно задирают цены. В Крыму тот же уровень сервиса можно получить за гораздо меньшие деньги. Разница может достигать 40%.

"Сочинские отельеры примерно на 25%, а то и на 30% ставят цены выше, чем их анапские коллеги. <…> Тот отель, который стоит, например, 10 тысяч рублей в Сочи, в Крыму будет стоить от силы шесть тысяч", — подытожил Мкртчян.

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Ранее Life.ru сообщал, что отдых в Сочи продолжает дорожать с каждым днём. Сильнее всего подскочили расценки в элитных отелях. Чуть меньше досталось хостелам и пансионатам.

Обложка ©

Unsplash / Vitaliy Gavrushchenko

Илья Пушкарев
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