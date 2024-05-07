Украинские дипломаты пытались сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

Постпредство Украины при ООН пыталось помешать проведению акции в память о павших участниках Великой Отечественной и Второй мировой войн, организованной в Нью-Йорке движением "Русская молодёжь Америки". Призывы запретить мемориальное шествие дипломаты адресовали местной мэрии, сообщил РИА "Новости" источник.

"Такие серьёзные официальные структуры, как постоянное представительство Украины при ООН, а также украинское генконсульство писали письма в администрацию Нью-Йорка против акции по возложению цветов к памятнику воинам", — поделились с агентством.

Впрочем, мэрия отказалась удовлетворять запрос дипломатов. Тогда последними был использован грязный приём: на участников акции натравили группу провокаторов с украинскими флагами. Однако и это не помешало проведению шествия.