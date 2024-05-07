Более 17 млн россиян приняли участие в онлайн-голосовании по благоустройству

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства завершилось в РФ. Участие в нём приняли рекордные 17,2 миллиона человек — на три миллиона больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит сайт MK.Ru.

Голосование проводилось в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Выбирать россиянам приходилось из 5,4 тысячи проектов. Лучшие из них начнут реализовывать уже в 2025-м. Наибольшую активность проявили жители пяти регионов: Свердловской и Томской областей, Ставропольского края, Чеченской Республики и Республики Тыва. В этом году к голосованию впервые присоединились и граждане Херсонской области.