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Регион
7 мая, 03:09

Более 17 млн россиян приняли участие в онлайн-голосовании по благоустройству

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства завершилось в РФ. Участие в нём приняли рекордные 17,2 миллиона человек — на три миллиона больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит сайт MK.Ru.

Голосование проводилось в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Выбирать россиянам приходилось из 5,4 тысячи проектов. Лучшие из них начнут реализовывать уже в 2025-м. Наибольшую активность проявили жители пяти регионов: Свердловской и Томской областей, Ставропольского края, Чеченской Республики и Республики Тыва. В этом году к голосованию впервые присоединились и граждане Херсонской области.

Жители новых регионов могут принять участие в программах обучения по нацпроекту "Демография"
Жители новых регионов могут принять участие в программах обучения по нацпроекту "Демография"

А уже в следующем году в России заработает обновлённый нацпроект по развитию туризма. На его реализацию из бюджета выделено свыше 400 миллиардов рублей.

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АГН "Москва" / Денис Воронин

Илья Пушкарев
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