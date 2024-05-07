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7 мая, 04:10

На совести производителей: Названы риски при употреблении бутилированной воды

Диетолог Тараско: Производители бутилированной воды должны соблюдать требования

Производители бутилированной воды должны выполнять все требования по стандартам очистки и упаковки продукции, объяснила диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско. В этом случае проблем со здоровьем она не вызовет.

"Вода должна быть чистой. То есть это значит, что в ней допустимо содержание каких-то солей, примесей только в определённых концентрациях", — подчеркнула специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

При этом важно помнить, что в воде для детей солей должно быть меньше. А вот тема содержания нанопластика требует дальнейшего изучения. До конца неизвестно, какое влияние пластик оказывает на организм. Но в домашних условиях лучше перестраховаться: поставить фильтр для очистки воды, а не покупать её в бутылях, заключила диетолог.

Диетолог объяснила, можно ли заменить воду другим напитком
Диетолог объяснила, можно ли заменить воду другим напитком

А ранее врач рассказала, сколько нужно пить воды для нормальной работы организма. Употреблять её стоит и днём, и ночью — всегда, как только появляется жажда.

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Артур Лапсаков
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