Володин назвал Путина преимуществом России

Консолидация общества вокруг президента России Владимира Путина продолжит вести нашу страну к новым победам. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, высоко оценив работу Путина на посту главы государства.

"Путин — преимущество России. Консолидация общества вокруг нашего президента будет и дальше вести страну к новым победам", — написал спикер нижней палаты парламента в телеграм-канале.

По его словам, Путин за время служения на посту президента России делом доказал свою преданность стране, сформировал высокий стандарт работы главы государства на многие десятилетия вперёд. Председатель ГД подчеркнул, что Россия с президентом Путиным прошла непростой путь возрождения и развития, став сегодня сильным, суверенным государством, с которым считаются во всём мире.

Володин также дополнил, что Путин спас страну, когда после распада СССР и "безответственных действий политиков" в ней "царили разруха, экономический упадок, шла война на Кавказе". Он указал, что нынешний глава государства возродил РФ, восстановил государственную дееспособность, обеспечил социальное и экономическое развитие.