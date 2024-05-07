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7 мая, 06:08

Володин назвал Путина преимуществом России

Володин: Консолидация общества вокруг Путина будет вести РФ к новым победам

Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Консолидация общества вокруг президента России Владимира Путина продолжит вести нашу страну к новым победам. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, высоко оценив работу Путина на посту главы государства.

"Путин — преимущество России. Консолидация общества вокруг нашего президента будет и дальше вести страну к новым победам", написал спикер нижней палаты парламента в телеграм-канале.

По его словам, Путин за время служения на посту президента России делом доказал свою преданность стране, сформировал высокий стандарт работы главы государства на многие десятилетия вперёд. Председатель ГД подчеркнул, что Россия с президентом Путиным прошла непростой путь возрождения и развития, став сегодня сильным, суверенным государством, с которым считаются во всём мире.

Володин также дополнил, что Путин спас страну, когда после распада СССР и "безответственных действий политиков" в ней "царили разруха, экономический упадок, шла война на Кавказе". Он указал, что нынешний глава государства возродил РФ, восстановил государственную дееспособность, обеспечил социальное и экономическое развитие.

Путин после инаугурации примет в Кремле Пашиняна для беседы тет-а-тет
Путин после инаугурации примет в Кремле Пашиняна для беседы тет-а-тет

Недавно Life.ru писал про отношение США к инаугурации Владимира Путина. Пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что от Вашингтона представителя не будет.

Мирон Сидоров
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