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7 мая, 06:54

Содержит мало калорий: Диетолог рассказала о вреде и пользе спаржи

Диетолог Дианова: Спаржа полезна для мужского и женского здоровья

Диетолог рассказала о вреде и пользе спаржи. Обложка © Freepik

Диетолог рассказала о вреде и пользе спаржи. Обложка © Freepik

Совсем скоро на прилавках магазинов появится сезонная спаржа, о пользе которой говорят многие специалисты. Кому стоит включать её в рацион, а кому — нет, рассказала гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

"Спаржа содержит порядка 20 ккал на 100 граммов продукта, это выгодно для человека, который контролирует вес... Она обладает, с одной стороны, мягким мочегонным эффектом, с другой стороны, там много калия, поэтому она, безусловно, полезна тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы", — отметила специалист.

Так как в спарже много железа, магния, меди и марганца, она отлично влияет на кроветворную систему. Женщинам она помогает справиться с железодефицитной анемией, а мужчинам — выработать тестостерон.

В спарже также содержатся биофлавоноиды, которые способствуют профилактике атеросклероза. Кроме того, в ней есть аспарагиновая аминокислота, которая участвует в детоксикации организма, продолжила Дианова. Однако людям, страдающим болезнями ЖКТ в стадии обострения и подагрой, лучше отказаться от употребления спаржи, считает диетолог.

"Ещё есть момент, связанный с тем, что в спарже есть пурины, которые могут повышать количество мочевой кислоты в организме. Если у человека есть подагра и он знает об этом, то спаржа — это не тот продукт, который ему стоит включать в рацион", заключила Дианова.

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Мирон Сидоров
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