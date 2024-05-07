"Несёт историю": Главред Life.ru рассказала, почему предприниматель обязан развивать личный бренд

Главный редактор Life.ru Татьяна Денесюк стала частью коллегии жюри международного конкурса в области малого и среднего бизнеса "Предприниматель года – 2023". Компанию ей составили представители Госдумы, Совета Федерации, топ-менеджеры. Организатором мероприятия выступило бизнес-издание EXPERT_RF во главе с учредителем проекта и председателем коллегии жюри Кристиной Маломыжевой (Пурпур).

Они оценивали бизнес, технологию, стартап или прототип конкурсантов по 350 критериям. А 30 апреля в "Москве-Сити" прошёл гала-ужин, посвящённый награждению лауреатов — лучших представителей своей сферы. Как отметила Татьяна Денесюк, личный бренд становится неотъемлемой частью каждого предпринимателя и те, кто пренебрегут его развитием, останутся позади конкурентов.

Гала-ужин, посвящённый награждению лауреатов конкурса "Предприниматель года – 2023". Фото © Предоставлено Life.ru

"Почему? Представьте владельцев небольших компаний. Чей товар вы выберете? Девять безликих, но красиво упакованных предложений или того, кто вдохновляет своей деятельностью и способом её презентации. Каждый бизнесмен несёт в себе уникальную историю: причины начала своего дела, предыдущий опыт, личностные изменения. Эти подробности, подтверждённые фактами, помогают привлечь к бизнесу людей, разделяющих ваши ценности. Это в первую очередь доверие ваших потребителей", — пояснила главный редактор Life.ru.

Награды, которые получили лауреаты "Предпринимателя года – 2023". Фото © Предоставлено Life.ru

В наше время предприниматели являются лидерами поколения, которые достигают высот в деле благодаря опыту, знаниям и колоссальному труду. А внедряя передовые практики и научные разработки, они способствуют укреплению технологического суверенитета нашей страны. К слову, в конкурсе было более двух с половиной тысяч участников и 40 номинаций.