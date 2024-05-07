Восьмиклассница забеременела от 22-летнего бойфренда, которому теперь грозит тюрьма

В Тверской области ученица восьмого класса забеременела от 22-летнего возлюбленного. Теперь же будущему отцу ребёнка грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщает SHOT.

По его данным, 15-летняя школьница из города Конаково познакомилась с 22-летним парнем, в итоге они начали встречаться. В декабре 2023 года у пары случилась близость. Спустя три месяца на обследовании врач сообщил девочке, что она беременна. Как только об этом узнали её родители, они сразу поспешили в полицию и написали заявление на парня, вскоре его задержали.

Несмотря на то, что юноша говорил об обоюдном согласии и любви между ним и девочкой, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". По данным следствия, сейчас он находится под подпиской о невыезде.