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7 мая, 07:25

Обещал покровительство: СК раскрыл сумму взятки, за которую взяли башкирского экс-министра Клебанова

Экс-глава Минтранса Башкирии Клебанов задержан за взятку в пять миллионов рублей

Александр Клебанов. Обложка © Telegram / Александр Клебанов

Александр Клебанов. Обложка © Telegram / Александр Клебанов

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан за получение взятки в размере пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, акт коррупции произошёл в 2021 году, когда в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" АО "Башкиравтодор" и одна из компаний заключили договоры на транспортировку инертных и дорожно-строительных материалов для реконструкции дороги.

В мае Клебанов, будучи членом совета директоров акционерного общества, потребовал вышеназванную сумму от гендиректора организации-перевозчика. Взамен задержанный пообещал покровительство и помощь в получении платежей за уже выполненные работы.

"В случае отказа [Клебанов] высказал угрозу создания искусственных препятствий в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что преступление выявлено сотрудниками Следственного комитета совместно с Федеральной службой безопасности. В ближайшее время чиновнику изберут меру пресечения.

Сотрудник "Алабуги" попался с поличным при получении огромной взятки и пытался скрыться в поле
Сотрудник "Алабуги" попался с поличным при получении огромной взятки и пытался скрыться в поле

Напомним, о задержании Александра Клебанова стало известно утром 7 мая. Глава Башкирии Радий Хабиров уже освободил его от должности главы Минтранса республики. Силовики проводят оперативные мероприятия.

Матвей Константинов
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