Си Цзиньпин: Удары НАТО по Посольству Китая в Белграде нельзя забывать 7 мая, 07:55 Здание Посольства КНР в Белграде, разрушенное в результате бомбардировки авиацией НАТО в мае 1999 года. Фото © ИТАР-ТАСС / Борис Кавашкин

Председатель КНР Си Цзиньпин вспомнил об ударах НАТО по Посольству Китая в Белграде, которые произошли 7 мая 25 лет назад. Лидер подчеркнул, что китайский народ ценит мир, но никогда не позволит такой трагической истории повториться.

"Сегодня исполняется 25 лет вопиющему удару НАТО по Посольству Китая в Югославии, убившему трёх китайских журналистов: Шао Юньхуань, Сюй Синху и его жену Чжу Ин. Этого нам нельзя забывать", — написал Си Цзиньпин в статье для сербских СМИ перед началом визита в Сербию.

Он добавил, что китайско-сербская дружба, скреплённая кровью соотечественников, останется в общей памяти китайского и сербского народов.

Напомним, что 7 мая 1999 года при ударе НАТО по Белграду пострадало здание Посольства Китая, в результате погибли три человека и более 20 получили ранения. Всего же бомбардировки альянса, в том числе с применением обеднённого урана, привели к гибели более двух с половиной тысяч человек, включая 87 детей.

Ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году были недопустимы, этим Запад развязал войну в центре Европы.

Авторы Александра Вишнякова