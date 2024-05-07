В Китае два человека погибли, более 20 ранены при нападении в больнице

В провинции Юньнань на юго-западе Китая в результате нападения с ножом пострадали минимум 23 человека. Двое из них погибли, ещё 21 человек получил ранения. Об этом сообщил телеканал "Байсин гуаньчжу" со ссылкой на источники.

"По предварительным данным, пострадали 23 человека, двух из них спасти не удалось. Все пострадавшие доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что нападение произошло в Народной больнице уезда Чжэньсюн провинции Юньнань. Вероятно, злоумышленника удалось задержать. Детали происшествия выясняются, ведётся расследование.