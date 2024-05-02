Количество погибших при обрушении трассы в Китае увеличилось до 36

Число погибших при обрушении участка автомобильной дороги в китайской провинции Гуандун выросло до 36. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

"По состоянию на 5:30 четверга (00:30 мск) под завалами обнаружили 23 автомобиля, 36 человек погибли, 30 пострадали, их жизни ничего не угрожает", — сказано в сообщении.