Количество погибших при обрушении трассы в Китае увеличилось до 36
Место обрушения участка автомобильной дороги в китайской провинции Гуандун. Обложка © X / XHNews
Число погибших при обрушении участка автомобильной дороги в китайской провинции Гуандун выросло до 36. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
"По состоянию на 5:30 четверга (00:30 мск) под завалами обнаружили 23 автомобиля, 36 человек погибли, 30 пострадали, их жизни ничего не угрожает", — сказано в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые продолжают разбор завалов на участке.
Напомним, что на провинцию Гуандун, столицей которой является крупный промышленный мегаполис Гуанчжоу, обрушился сильный ураган. Пользователи социальных сетей публиковали жуткие видео с ветром, буквально разносящим дома в щепки. Повреждено более 140 фабричных и заводских зданий. А в ночь на 1 мая в городе Мэйчжоу обрушился участок трассы, тогда сообщалось о 24 жертвах.