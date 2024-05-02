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2 мая, 02:18

Количество погибших при обрушении трассы в Китае увеличилось до 36

Место обрушения участка автомобильной дороги в китайской провинции Гуандун. Обложка © X / XHNews

Место обрушения участка автомобильной дороги в китайской провинции Гуандун. Обложка © X / XHNews

Число погибших при обрушении участка автомобильной дороги в китайской провинции Гуандун выросло до 36. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

"По состоянию на 5:30 четверга (00:30 мск) под завалами обнаружили 23 автомобиля, 36 человек погибли, 30 пострадали, их жизни ничего не угрожает", — сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые продолжают разбор завалов на участке.

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Напомним, что на провинцию Гуандун, столицей которой является крупный промышленный мегаполис Гуанчжоу, обрушился сильный ураган. Пользователи социальных сетей публиковали жуткие видео с ветром, буквально разносящим дома в щепки. Повреждено более 140 фабричных и заводских зданий. А в ночь на 1 мая в городе Мэйчжоу обрушился участок трассы, тогда сообщалось о 24 жертвах.

Оксана Попова
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