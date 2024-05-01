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1 мая, 10:49

Число погибших при обрушении дороги в Китае выросло до 24

Место обрушения дороги в Китае. Обложка © ТАСС / AP

Место обрушения дороги в Китае. Обложка © ТАСС / AP

Число погибших при обрушении участка автомобильной дороги в китайской провинции Гуандун выросло до 24, сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на местные власти. Под завалами найдено 20 автомобилей.

"Подтверждена смерть 24 человек", — говорится в публикации.

Ещё 30 пострадавших госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. На месте продолжаются работы по ликвидации происшествия.

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Напомним, на провинцию Гуандун, столицей которой является крупный промышленный мегаполис Гуанчжоу, обрушился сильный ураган. Пользователи социальных сетей публикуют жуткие видео с ветром, буквально разносящим дома в щепки. Повреждено более 140 фабричных и заводских зданий. А в ночь на 1 мая в городе Мэйчжоу обрушился участок трассы, первые минуты после трагедии попали на видео.

Матвей Константинов
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