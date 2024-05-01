Число погибших при обрушении дороги в Китае выросло до 24
Место обрушения дороги в Китае. Обложка © ТАСС / AP
Число погибших при обрушении участка автомобильной дороги в китайской провинции Гуандун выросло до 24, сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на местные власти. Под завалами найдено 20 автомобилей.
"Подтверждена смерть 24 человек", — говорится в публикации.
Ещё 30 пострадавших госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. На месте продолжаются работы по ликвидации происшествия.
Напомним, на провинцию Гуандун, столицей которой является крупный промышленный мегаполис Гуанчжоу, обрушился сильный ураган. Пользователи социальных сетей публикуют жуткие видео с ветром, буквально разносящим дома в щепки. Повреждено более 140 фабричных и заводских зданий. А в ночь на 1 мая в городе Мэйчжоу обрушился участок трассы, первые минуты после трагедии попали на видео.