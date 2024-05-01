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1 мая, 06:29

В результате обрушения дорожного полотна на юге Китая погибло 19 человек

"Синьхуа": Минимум 19 человек погибло при обрушении дорожного полотна в Китае

Как минимум 19 человек погибло при обрушении участка дорожного полотна в городе Мэйчжоу китайской провинции Гуандун. Об этом пишет "Синьхуа".

Обстановка на месте обрушения дорожного полотна на юге Китая. Видео © X / Byron Wan

На видео — обстановка на месте трагедии. Видно, что некоторые машины загорелись. На место сразу выдвинулись экстренные службы. Власти называют причиной обрушения участка скоростной автомагистрали мощные ливни.

Последствия обрушения дорожного полотна на юге Китая. Фото © Weibo / 车轮上的小梦

Последствия обрушения дорожного полотна на юге Китая. Фото © Weibo / 车轮上的小梦

Несколько мощных торнадо обрушились на штат Небраска и превратили дома в руины
Несколько мощных торнадо обрушились на штат Небраска и превратили дома в руины

Напомним, в провинции Гуандун бушует сильный ураган. Пользователи социальных сетей делятся жуткими видео с ураганом, буквально разносящим дома в щепки. Известно минимум о пяти погибших, повреждено более 140 фабричных и заводских зданий. Обрушение дорожного полотна произошло в ночь на 1 мая. В пропасть упало минимум 18 автомобилей, удалось спасти более 30 человек.

Обложка ©

Weibo / 车轮上的小梦

Матвей Константинов
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