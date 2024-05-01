В результате обрушения дорожного полотна на юге Китая погибло 19 человек

Как минимум 19 человек погибло при обрушении участка дорожного полотна в городе Мэйчжоу китайской провинции Гуандун. Об этом пишет "Синьхуа".

На видео — обстановка на месте трагедии. Видно, что некоторые машины загорелись. На место сразу выдвинулись экстренные службы. Власти называют причиной обрушения участка скоростной автомагистрали мощные ливни.

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Напомним, в провинции Гуандун бушует сильный ураган. Пользователи социальных сетей делятся жуткими видео с ураганом, буквально разносящим дома в щепки. Известно минимум о пяти погибших, повреждено более 140 фабричных и заводских зданий. Обрушение дорожного полотна произошло в ночь на 1 мая. В пропасть упало минимум 18 автомобилей, удалось спасти более 30 человек.