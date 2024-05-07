Путин на инаугурации рассказал, от чего зависят дальнейшие отношения с Западом

Россия была и будет открыта для укрепления добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своей инаугурационной речи.

Инаугурационная речь Владимира Путина. Видео © Life.ru

"Это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними — намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии и не прекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру", — указал глава государства.

Путин добавил, что разговор возможен, но не с позиции силы, а также без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности — только на равных и уважая интересы друг друга.