Путин на инаугурации рассказал, от чего зависят дальнейшие отношения с Западом
Путин: Россия не отказывается от диалога с Западом, выбор за ними
Россия была и будет открыта для укрепления добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своей инаугурационной речи.
Инаугурационная речь Владимира Путина. Видео © Life.ru
"Это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними — намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии и не прекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру", — указал глава государства.
Путин добавил, что разговор возможен, но не с позиции силы, а также без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности — только на равных и уважая интересы друг друга.
Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента России. Торжественная церемония состоялась в эти минуты в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. Мероприятие посетило около 2,6 тысячи человек — депутаты, сенаторы, руководство правительства, администрации президента, доверенные лица главы государства, деятели культуры и личные гости Путина.
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