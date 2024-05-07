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7 мая, 09:28

Путин на инаугурации рассказал, от чего зависят дальнейшие отношения с Западом

Путин: Россия не отказывается от диалога с Западом, выбор за ними

Россия была и будет открыта для укрепления добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своей инаугурационной речи.

Инаугурационная речь Владимира Путина. Видео © Life.ru

"Это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними — намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии и не прекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру", — указал глава государства.

Путин добавил, что разговор возможен, но не с позиции силы, а также без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности — только на равных и уважая интересы друг друга.

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Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента России. Торжественная церемония состоялась в эти минуты в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. Мероприятие посетило около 2,6 тысячи человек — депутаты, сенаторы, руководство правительства, администрации президента, доверенные лица главы государства, деятели культуры и личные гости Путина.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
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