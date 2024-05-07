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7 мая, 10:45

Санду заявила Дудю* об отсутствии цензуры в Молдавии, несмотря на массовые блокировки СМИ

Президент Молдавии Санду дала интервью иноагенту Юрию Дудю*

Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Президент Молдавии Майя Санду дала интервью российскому блогеру-иноагенту Юрию Дудю*, в котором заявила, что в республике якобы отсутствует цензура. Закрытые СМИ она назвала "средствами массовой дезинформации".

"Это не цензура, это не средства массовой информации, это средства массовой дезинформации. То, что вы говорите "рейтинги, рейтинги"… Я считаю, что это объективная оценка, потому что те люди, которые смотрели на наши меры для того, чтобы создать условия для свободной прессы, они оценили правильно то, что здесь происходит", заявила Санду.

Она добавила, что в западных рейтингах свободы СМИ Молдавия поднялась на несколько позиций за последнее время.

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Напомним, в конце октября прошлого года служба безопасности Молдавии объявила о блокировке сайтов 31 российского СМИ. Через месяц после этого Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила лицензии шести телеканалов — "Оризонт-ТВ", ICTV, "Прайм-ТВ", "Публика-ТВ", "Канал-2", "Канал-3". К слову, в этом году в Молдавии впервые не показали телетрансляцию пасхального богослужения.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Мирон Сидоров
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