Санду заявила Дудю* об отсутствии цензуры в Молдавии, несмотря на массовые блокировки СМИ

"Это не цензура, это не средства массовой информации, это средства массовой дезинформации. То, что вы говорите "рейтинги, рейтинги"… Я считаю, что это объективная оценка, потому что те люди, которые смотрели на наши меры для того, чтобы создать условия для свободной прессы, они оценили правильно то, что здесь происходит", — заявила Санду.