Санду заявила Дудю* об отсутствии цензуры в Молдавии, несмотря на массовые блокировки СМИ
Президент Молдавии Санду дала интервью иноагенту Юрию Дудю*
Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Президент Молдавии Майя Санду дала интервью российскому блогеру-иноагенту Юрию Дудю*, в котором заявила, что в республике якобы отсутствует цензура. Закрытые СМИ она назвала "средствами массовой дезинформации".
"Это не цензура, это не средства массовой информации, это средства массовой дезинформации. То, что вы говорите "рейтинги, рейтинги"… Я считаю, что это объективная оценка, потому что те люди, которые смотрели на наши меры для того, чтобы создать условия для свободной прессы, они оценили правильно то, что здесь происходит", — заявила Санду.
Она добавила, что в западных рейтингах свободы СМИ Молдавия поднялась на несколько позиций за последнее время.
Напомним, в конце октября прошлого года служба безопасности Молдавии объявила о блокировке сайтов 31 российского СМИ. Через месяц после этого Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила лицензии шести телеканалов — "Оризонт-ТВ", ICTV, "Прайм-ТВ", "Публика-ТВ", "Канал-2", "Канал-3". К слову, в этом году в Молдавии впервые не показали телетрансляцию пасхального богослужения.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.