В США объяснили отъезд посла в день инаугурации Путина

Отъезд американского посла Линн Трейси из РФ был запланирован, она вернётся в Москву. Об этом во вторник, 7 мая заявили в диппредставительстве США в России.

"Посол Трейси сейчас не в стране на время заранее запланированного отъезда. Дипмиссию возглавляет временный поверенный в делах США Стефани Холмс. Посол планирует вернуться в Россию по завершении её поездки", — отметили там в беседе с ТАСС.