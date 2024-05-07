В США объяснили отъезд посла в день инаугурации Путина
Посольство США: Отъезд главы дипмиссии Линн Трейси из России был запланирован
Посол США в России Линн Трейси. Обложка © Посольство США в РФ
Отъезд американского посла Линн Трейси из РФ был запланирован, она вернётся в Москву. Об этом во вторник, 7 мая заявили в диппредставительстве США в России.
"Посол Трейси сейчас не в стране на время заранее запланированного отъезда. Дипмиссию возглавляет временный поверенный в делах США Стефани Холмс. Посол планирует вернуться в Россию по завершении её поездки", — отметили там в беседе с ТАСС.
О том, что Трейси уехала из РФ, ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Посол не присутствовала на сегодняшней инаугурации президента РФ Владимира Путина. На церемонии не было и временного поверенного в делах США в России.