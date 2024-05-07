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7 мая, 10:20

В США объяснили отъезд посла в день инаугурации Путина

Посольство США: Отъезд главы дипмиссии Линн Трейси из России был запланирован

Посол США в России Линн Трейси. Обложка © Посольство США в РФ

Посол США в России Линн Трейси. Обложка © Посольство США в РФ

Отъезд американского посла Линн Трейси из РФ был запланирован, она вернётся в Москву. Об этом во вторник, 7 мая заявили в диппредставительстве США в России.

"Посол Трейси сейчас не в стране на время заранее запланированного отъезда. Дипмиссию возглавляет временный поверенный в делах США Стефани Холмс. Посол планирует вернуться в Россию по завершении её поездки", — отметили там в беседе с ТАСС.

О том, что Трейси уехала из РФ, ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Посол не присутствовала на сегодняшней инаугурации президента РФ Владимира Путина. На церемонии не было и временного поверенного в делах США в России.

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Никита Осипов
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