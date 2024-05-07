Посол США Трейси уехала из России на некоторое время
Посол США в РФ Линн Трейси. Фото © ТАСС/
Посол США Линн Трейси уехала на некоторое время из России, об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да, насколько нам известно, посол Трейси уехала на определённое время из России. Это было сообщено нам в МИД за определённое время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов (на церемонию инаугурации президента)", — сказал дипломат в эфире Первого канала.
Соответственно, Трейси не будет присутствовать на сегодняшней инаугурации президента РФ Владимира Путина. Не будет на церемонии и временного поверенного в делах США в России, добавил Рябков.
Напомним, инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина проходит сегодня, 7 мая в Кремле. Трансляция начналась в 12:00 по московскому времени и продлится около часа. Глава государства должен в торжественной форме принести присягу, текст которой зафиксирован в Конституции РФ. Ранее западные СМИ узнали, что инаугурация Путина вызвала раскол в ЕС. Дело в том, что между членами объединения возникли разногласия в вопросе присутствия на церемонии.