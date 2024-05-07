Посол США Трейси уехала из России на некоторое время

"Да, насколько нам известно, посол Трейси уехала на определённое время из России. Это было сообщено нам в МИД за определённое время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов (на церемонию инаугурации президента)", — сказал дипломат в эфире Первого канала.