Инаугурация Путина вызвала раскол в ЕС
Spiegel: В ЕС произошёл раскол из-за разногласий по инаугурации Путина
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Инаугурация президента России Владимира Путина вызвала раскол в ЕС. Дело в том, что между членами объединения возникли разногласия в вопросе присутствия на церемонии, пишет Spiegel. Например, Франция, Венгрия и Словакия хотят отправить своих представителей на инаугурацию, а Германия и Британия — нет. Также в Кремле не будет представителя Европейского союза в Москве.
"В настоящее время в ЕС наметились существенные разногласия по поводу того, как правильно относиться к приглашениям на церемонию, знаменующую начало пятого срока правления президента России", — пишет издание.
Напомним, инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени и продлится около часа. Глава государства должен в торжественной форме принести присягу, текст которой зафиксирован в Конституции РФ. Ранее Life.ru рассказывал, что на инаугурации покажут новую версию люксового Aurus Senat.