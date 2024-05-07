Инаугурация Путина вызвала раскол в ЕС

Инаугурация президента России Владимира Путина вызвала раскол в ЕС. Дело в том, что между членами объединения возникли разногласия в вопросе присутствия на церемонии, пишет Spiegel. Например, Франция, Венгрия и Словакия хотят отправить своих представителей на инаугурацию, а Германия и Британия — нет. Также в Кремле не будет представителя Европейского союза в Москве.