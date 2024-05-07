Захарова жёстко ответила на отказ Британии присутствовать на инаугурации Путина

"Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, ещё каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены [на инаугурации Путина]... У меня один вопрос: а есть ещё чем гордиться, кроме самоизобличающего безумия относительного того, что они будут поддерживать киевский режим до самого конца", — сказала Захарова в эфире "Соловьёв Live".