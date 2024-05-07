Захарова жёстко ответила на отказ Британии присутствовать на инаугурации Путина
Захарова сочла отказ Британии посетить инаугурацию Путина скалозубством
Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В МИД Британии заявили, что на инаугурации президента РФ Владимира Путина их представителя ожидать не стоит. В ответ на это официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала решение Лондона скалозубством.
"Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, ещё каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены [на инаугурации Путина]... У меня один вопрос: а есть ещё чем гордиться, кроме самоизобличающего безумия относительного того, что они будут поддерживать киевский режим до самого конца", — сказала Захарова в эфире "Соловьёв Live".
При этом Захарова добавила, что конец, вероятно, уже наступил, если исходить из потерь Украины.
Напомним, инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени и продлится около часа. Глава государства должен в торжественной форме принести присягу, текст которой зафиксирован в Конституции РФ. В ЕС на данный момент наблюдается раскол мнений касательно участия в инаугурации президента РФ. Некоторые страны не против отправить своих представителей, среди них — Франция, Венгрия и Словакия. Среди отказавшихся — Германия и Британия.