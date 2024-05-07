Участники "Движения первых" показали спектакль о детях-героях ВОВ

В Москве состоялся премьерный показ спектакля "Классика Победы. Дети-герои" об историях юных героев из разных уголков России. Постановку в Центральном академическом театре Российской Армии посетили более 1,5 тысячи человек. На сцене для них сыграли порядка 500 юных актёров детских и молодёжных театральных коллективов Всероссийского проекта "Школьная классика" и ребята из Всероссийского сводного хора "Движения первых".

Премьера спектакля "Классика Победы. Дети-герои" в Москве. Фото © Предоставлено Life.ru

Спектакль рассказывает истории реальных участников Великой Отечественной войны, которые, несмотря на юный возраст, защищали Родину и совершали подвиги. О них рассказали сами участники "Движения первых", изучившие семейные архивы. Всего было отобрано шесть историй. По словам режиссёра-постановщика Андрея Цветкова-Толбина, целью было показать, как ту войну видели дети.

Премьера спектакля "Классика Победы. Дети-герои" в Москве. Фото © Предоставлено Life.ru

"Мы не брали батальные сцены, не делали сцены с огромным количеством людей, не показывали танки и другое оружие. Спектакль "Классика Победы. Дети-герои" — это камерная история... В День Победы я желаю каждому участнику "Движения" собственной победы над самими собой, а нашим юным артистам — чтобы они пережили это только на сцене, но никогда в жизни", — отметил он.

Премьера спектакля "Классика Победы. Дети-герои" в Москве. Фото © Предоставлено Life.ru

Автор одного из таких рассказов — Никита Костенко из Новосибирской области — поделился историей своего прадедушки Вовы Кормилкина, который в годы Великой Отечественной, рискуя жизнью, вместе с мамой пёк хлеб и отвозил его партизанам. Мальчик признаётся, что давно хотел поделиться историей предка и очень благодарен за возможность увековечить эту память.

Также премьеру лично увидели дети-герои — Артём Донсков, эвакуировавший более ста человек при теракте в "Крокус сити холле", Евгений Зуев, закрывший собой маленькую сестру во время обстрела села Беловское Белгородской области, и Вадим Подкосов, который спас друга во время обстрела посёлка Ханженково-Северная Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. Последний с гордостью говорит о подвиге нашей страны во время Великой Отечественной войны и отмечает, что если есть возможность помочь человеку, медлить нельзя.

"Время с 1941 года по 1945-й было страшным, но наши предки защищали Родину, несмотря на количество жертв и беды. Сегодня мы помним о победе наших прадедов и гордимся их победой... Очень здорово, что мы, молодое поколение, можем делиться нашими эмоциями и переживаниями об этом", — объяснил Подкосов.

Ожидается, что спектакль покажут 8 мая в Калининграде, Волгограде, Курске, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Рязани и Симферополе.

Премьера спектакля "Классика Победы. Дети-герои" в Москве. Фото © Предоставлено Life.ru