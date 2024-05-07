"Невозможно смотреть": Шукшина жёстко разнесла фильмы Рязанова и Гайдая
Мария Шукшина раскритиковала поздние фильмы Рязанова и Гайдая
Мария Шукшина. Обложка © АГН "Москва" / Игорь Иванко
Актриса Мария Шукшина выступила с критикой в адрес поздних работ знаменитых советских кинорежиссёров Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая. По её словам, эти фильмы было невозможно смотреть.
"Вспомните последние фильмы Гайдая и Рязанова — это уже было невозможно смотреть! К сожалению, такова статистика: в пожилом возрасте чего-то выдающегося не снимешь", — высказалась звезда в беседе с aif.ru.
Добавим, что два последних фильма Гайдая — это "Частный детектив, или "Операция "Кооперация" и "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Последние работы Рязанова — "Андерсен. Жизнь без любви" и "Карнавальная ночь – 2, или 50 лет спустя".
Также Шукшина отметила, что большинство современных режиссёров воспитаны либеральными ценностями и путают в своих произведениях понятия добра и зла. По мнению артистки, заигрывание с отрицательными персонажами может сыграть плохую службу в воспитании молодёжи. Если в картине плохие герои становятся добрыми, то дети запутываются, а в будущем перестают доверять всем — и родителям, и друзьям, и школе, и государству, считает дочь Василия Шукшина.
Ранее Life.ru писал о шести фразах из картин Гайдая, которые нельзя забывать, ведь это мудрость поколений. А ещё мы рассказывали о шести удивительных случаях, как реквизит "кочевал" из одного фильма СССР в другой.