"Невозможно смотреть": Шукшина жёстко разнесла фильмы Рязанова и Гайдая

Актриса Мария Шукшина выступила с критикой в адрес поздних работ знаменитых советских кинорежиссёров Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая. По её словам, эти фильмы было невозможно смотреть.

"Вспомните последние фильмы Гайдая и Рязанова — это уже было невозможно смотреть! К сожалению, такова статистика: в пожилом возрасте чего-то выдающегося не снимешь", — высказалась звезда в беседе с aif.ru.

Добавим, что два последних фильма Гайдая — это "Частный детектив, или "Операция "Кооперация" и "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Последние работы Рязанова — "Андерсен. Жизнь без любви" и "Карнавальная ночь – 2, или 50 лет спустя".