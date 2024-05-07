Генпрокуратура проверит на экстремизм экс-басиста "Короля и Шута" Балунова

Генеральная прокуратура проверит бывшего басиста "Короля и Шута" Александра Балунова на экстремизм. Как пишет Mash, артист, уже 18 лет проживающий в США, отметился в социальных сетях крайне проукраинской позицией, не стесняется приплетать к политическим постам даже своего кота, а на многих фото он появляется в одежде цветов флага Незалежной или с тризубом.

На крайне спорную интернет-деятельность музыканта обратили внимание екатеринбургские общественники из движения "Волонтёрская Рота Боевого Братства", заметившие, что тот, несмотря на всю ненависть к России, продолжает зарабатывать на продаже своих книг в нашей стране. К слову, помимо постов Балунова, сотрудники прокуратуры обратят внимание и на его литературное творчество.