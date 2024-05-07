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7 мая, 12:22

Генпрокуратура проверит на экстремизм экс-басиста "Короля и Шута" Балунова

Александр Балунов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandrbalunov

Александр Балунов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandrbalunov

Генеральная прокуратура проверит бывшего басиста "Короля и Шута" Александра Балунова на экстремизм. Как пишет Mash, артист, уже 18 лет проживающий в США, отметился в социальных сетях крайне проукраинской позицией, не стесняется приплетать к политическим постам даже своего кота, а на многих фото он появляется в одежде цветов флага Незалежной или с тризубом.

На крайне спорную интернет-деятельность музыканта обратили внимание екатеринбургские общественники из движения "Волонтёрская Рота Боевого Братства", заметившие, что тот, несмотря на всю ненависть к России, продолжает зарабатывать на продаже своих книг в нашей стране. К слову, помимо постов Балунова, сотрудники прокуратуры обратят внимание и на его литературное творчество.

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Ранее общественники попросили Генпрокуратуру и Минюст проверить лидера ДДТ Юрия Шевчука. Его заподозрили в экстремизме из-за разговора о "революции", затеянного на концерте в Дубае. А если будет доказан факт иностранного финансирования, то музыканту грозит статус иноагента.

Матвей Константинов
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