"Мне нужна твоя одежда": В Ленобласти странный фетишист напал на мать с ребёнком из-за носка

В посёлке Бугры Ленинградской области странный мужчина напал на улице на маму с трёхлетним ребёнком. От женщины ему нужен был носок, инцидент попал на видео.

В Ленобласти мужчина напал на мать и ребёнка из-за носка. Видео © Telegram / 360tv

Как сообщает 360.ru, напавший сначала высматривал молодую мать, а потом подбежал и повалил её на землю, снял обувь и забрал то, что хотел. После этого он сбежал, шокированная женщина обратилась в полицию.