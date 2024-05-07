"Мне нужна твоя одежда": В Ленобласти странный фетишист напал на мать с ребёнком из-за носка
В Ленобласти мужчина напал на мать и ребёнка из-за носка
В посёлке Бугры Ленинградской области странный мужчина напал на улице на маму с трёхлетним ребёнком. От женщины ему нужен был носок, инцидент попал на видео.
В Ленобласти мужчина напал на мать и ребёнка из-за носка. Видео © Telegram / 360tv
Как сообщает 360.ru, напавший сначала высматривал молодую мать, а потом подбежал и повалил её на землю, снял обувь и забрал то, что хотел. После этого он сбежал, шокированная женщина обратилась в полицию.
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Telegram / 360tv