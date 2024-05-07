Московский цирк хочет выдворить на улицу 15 собак, в ситуацию уже вмешалась Госдума

Московский цирк шапито "Радуга" на Речном вокзале собирается убрать из программы номер с участием 15 собак. Из-за этого животных перестанут содержать и они попросту рискуют стать бездомными, рассказала дрессировщица Таисия Обручешникова.

"Приблизительно через два месяца сотрудникам, которые смотрят за собаками, будет предложена другая работа в других местах. Мне, возможно, тоже, но это не точно. Так как собаки мои, их нужно будет пристраивать. Скорее всего, перестанут кормить, обслуживать и, наверное, попросят освободить место", — приводит "Газета.ru" слова Таисии.

Дрессировщица отметила, что две из 15 собак очень старенькие, а остальным приблизительно до 10 лет. Это далматинцы, лабрадоры, бордер-колли, два небольших шпица, есть метис курцхаара. Кого-то женщина сможет забрать к себе домой, но все пушистики в городскую квартиру не поместятся.

На инцидент отреагировал первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он заявил, что непременно направит обращения в прокуратуру для инициирования проверки столичного цирка. Как напомнил парламентарий, по закону те животные, которые использовались когда-то в культурно-зрелищных мероприятиях, обязательно должны получить нормальное дожитие, их нельзя просто выкинуть на улицу.

"У нас избавление от животных без передачи в приюты или другому собственнику — наказуемое деяние, предусмотрены штрафы... Если с этими собаками ещё что-то случится, например их перестанут кормить, кто-то из них пострадает, то это вообще уже уголовная статья, это может быть квалифицировано как жестокое обращение с животными", — высказался Бурматов.