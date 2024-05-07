Владимир Машков — о новом сроке Путина: Страна ждёт победы, и она будет

Под руководством Владимира Путина Россию ждёт полное и безоговорочное развитие. Такими ожиданиями в день инаугурации президента поделился глава Союза театральных деятелей России, худрук Театра Табакова Владимир Машков.

А ранее ожиданиями от нового президентского срока Владимира Путина в беседе с Life.ru поделился интеллектуал, депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, в ближайшие шесть лет падут НАТО и "террористическая Украина".