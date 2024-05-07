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7 мая, 13:48

Владимир Машков — о новом сроке Путина: Страна ждёт победы, и она будет

Под руководством Владимира Путина Россию ждёт полное и безоговорочное развитие. Такими ожиданиями в день инаугурации президента поделился глава Союза театральных деятелей России, худрук Театра Табакова Владимир Машков.

"Прежде всего [то, чего] страна ждёт — это наша победа, и она будет. Развитие, которое началось: страна двигается, меняется, меняется очень интенсивно. Лидер у нас лучший, нас ждёт только полное и безоговорочное развитие", отметил артист в беседе с РИА "ФедералПресс".
Певец Shaman увидел счастье в глазах приглашённых на инаугурацию Путина
Певец Shaman увидел счастье в глазах приглашённых на инаугурацию Путина

А ранее ожиданиями от нового президентского срока Владимира Путина в беседе с Life.ru поделился интеллектуал, депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, в ближайшие шесть лет падут НАТО и "террористическая Украина".

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Life.ru

Александра Вишнякова
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