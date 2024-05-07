На продюсера "Вия" пожаловались в полицию из-за матерных песен

Жители элитного посёлка Милорадово в Московской области пожаловались на актёра и продюсера Руслана Устинова из-за матерных песен. Как сообщает SHOT, такие композиции он слушает каждый день во "время тишины" (в период с 13 до 15 часов).

Одна из перепалок Устинова с соседом. Видео © Telegram / SHOT

Сам же Устинов не собирается обсуждать с соседями тему музыкальных предпочтений и с пеной у рта заявляет, что он "любит такую музыку". Тех, кто против, продюсер всячески оскорбляет и посылает восвояси. Одна из таких перепалок была снята в апреле текущего года. Со слов соседей, ситуация с тех пор никак не разрешилась, поэтому они написали заявления в полицию и прокуратуру.

По данным телеграм-канала, для Устинова это уже не первый конфликт с соседями. Почти два года назад он выстрелил в ногу одному из них, за что его приговорили к исправительным работам.

В активе 56-летнего продюсера Руслана Устинова такие фильмы, как "Вий 3D", "Золушка 4х4. Всё начинается с желаний...". Также в своё время он снимался в фильме "Пришелец".