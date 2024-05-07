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7 мая, 14:51

В Аргентине начали слушания по делу об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину

В Аргентине начались судебные слушания, от исхода которых зависит судьба россиянина Игоря Чуркина. Судьи решают вопрос о выдаче его Украине, сообщил адвокат задержанного Кристиан Рубилар.

"Суд по экстрадиции уже начался. Сегодня мы представляем исключения — статус беженца, подача заявления на гражданство — и предоставляем доказательства", — приводит РИА "Новости" слова защитника.

Life.ru напоминает, что Игорь Чуркин был задержан 30 января по прилёте в Буэнос-Айрес. Соответствующий запрос подала Украина. При этом россиянин прилетел в страну с семьёй как турист, а позднее запросил политическое убежище. Как утверждают украинские СМИ, Чуркин якобы причастен к мошеннической попытке сохранить имущество бывшего ООО "Львовский автомобильный завод".

На Кипре разрешили экстрадировать в США россиянина, обвиняемого в незаконном экспорте микроэлектроники
На Кипре разрешили экстрадировать в США россиянина, обвиняемого в незаконном экспорте микроэлектроники
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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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