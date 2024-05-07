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7 мая, 14:46

Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей учительницей

Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич. И Рошаль, и Гуревич были сегодня на церемонии.

"Владимир Путин встретился в Кремле по завершении инаугурации с Леонидом Рошалем, а также со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич", — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Леонид Рошаль на встрече отметил прекрасную физическую форму президента.

"Хочу вам сказать, что вы в прекрасной физической форме, вы сегодня прошли марафон по лестницам, без отдышки", — заметил знаменитый хирург.

Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Видео © Life.ru

Далее глава государства повидался со своей классной руководительницей Верой Гуревич, президент преподнёс учительнице букет роз и хризантем, а также поинтересовался, всё ли у неё хорошо.

Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле со своей школьной учительницей Верой Гуревич. Видео © Life.ru

Путин поцеловал Пахмутову и пожал руку Рошалю на церемонии инаугурации
Путин поцеловал Пахмутову и пожал руку Рошалю на церемонии инаугурации

Кстати, классная руководительница Путина Вера Гуревич ранее в беседе с Life.ru дала напутствие президенту. Педагог пожелала, чтобы его новый срок во главе страны прошёл на отлично.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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