Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей учительницей

Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич. И Рошаль, и Гуревич были сегодня на церемонии.

"Владимир Путин встретился в Кремле по завершении инаугурации с Леонидом Рошалем, а также со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич", — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Леонид Рошаль на встрече отметил прекрасную физическую форму президента.

"Хочу вам сказать, что вы в прекрасной физической форме, вы сегодня прошли марафон по лестницам, без отдышки", — заметил знаменитый хирург.

Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Видео © Life.ru

Далее глава государства повидался со своей классной руководительницей Верой Гуревич, президент преподнёс учительнице букет роз и хризантем, а также поинтересовался, всё ли у неё хорошо.

Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле со своей школьной учительницей Верой Гуревич. Видео © Life.ru