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7 мая, 16:51

В России создали суперчувствительный датчик с ИИ, предупреждающий о пожаре за 20 секунд

В петербургском ГУАП создали датчик с ИИ, сигнализирующий о пожаре за 20 секунд

Инженеры Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали сверхчувствительный пожарный датчик. Благодаря искусственному интеллекту (ИИ) новый прибор быстрее существующих аналогов фиксирует возгорание.

В Петербурге создали датчик с ИИ, сигнализирующий о пожаре за 20 секунд. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Стандартные извещатели срабатывают примерно через 40 секунд после начала возгорания, данный извещатель срабатывает через 20 секунд", — отметила студентка магистратуры кафедры конструирования и технологий электронных и лазерных средств ГУАП Яна Рывкина в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Специалисты использовали огонь, фен и трубы радиатора, чтобы научить систему отличать опасный жар от ложной тревоги. Искусственный интеллект доказал свою готовность и справился с самыми сложными задачами. Разработку уже оценили на высоком уровне — в апреле она удостоилась золотой медали на Международной выставке инноваций HI-TECН.

Ранее Life.ru писал, что в Новосибирске изобрели суперкомпьютер для прогнозирования эпидемий. Умную машину учёные назвали в честь российского математика Сергея Годунова.

Российские учёные придумали умную плёнку, чтобы сохранять свежесть продуктов
Российские учёные придумали умную плёнку, чтобы сохранять свежесть продуктов
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Телеканал "Санкт-Петербург"

Наталья Исакова
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