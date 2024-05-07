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7 мая, 17:22

Бешеное колесо отскочило от КамАЗа и снесло двух человек на Кубани

SHOT: Отскочившее от КамАЗа колесо сбило двух человек в Абрау-Дюрсо

Колесо, которое чуть не убило двух жителей Абрау-Дюрсо. Обложка © Telegram / SHOT

Колесо, которое чуть не убило двух жителей Абрау-Дюрсо. Обложка © Telegram / SHOT

В Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае колесо отскочило от КамАЗа, сбило двух человек и влетело в иномарку. Об этом сообщает SHOT.

Отскочившее от КамАЗа колесо сбило двух человек в Абрау-Дюрсо. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, трагедия чуть не случилась, когда КамАЗ ехал по центру села. У большегруза взорвалась одна шина, оторвалась и покатилась вниз по улице. Под удар попали мужчина и женщина, которые стояли на дороге и хотели сесть в авто. Остановить же бешеное колесо ценой смятой двери смогла другая машина.

КамАЗ, от которого отскочило колесо в Абрау-Дюрсо. Фото © Telegram / SHOT

КамАЗ, от которого отскочило колесо в Абрау-Дюрсо. Фото © Telegram / SHOT

Пострадавшую женщину госпитализировали с серьёзными травмами. У мужчины зафиксировали несколько ушибов.

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Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае, который завершился куда печальнее. В Свердловской области умерла девушка, которую сбило колесо от МАЗа. Водитель заявил, что слышал хлопок, но не сразу понял, что произошло.

Никита Осипов
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