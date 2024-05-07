Бешеное колесо отскочило от КамАЗа и снесло двух человек на Кубани

В Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае колесо отскочило от КамАЗа, сбило двух человек и влетело в иномарку. Об этом сообщает SHOT.

Отскочившее от КамАЗа колесо сбило двух человек в Абрау-Дюрсо. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, трагедия чуть не случилась, когда КамАЗ ехал по центру села. У большегруза взорвалась одна шина, оторвалась и покатилась вниз по улице. Под удар попали мужчина и женщина, которые стояли на дороге и хотели сесть в авто. Остановить же бешеное колесо ценой смятой двери смогла другая машина.

КамАЗ, от которого отскочило колесо в Абрау-Дюрсо. Фото © Telegram / SHOT

Пострадавшую женщину госпитализировали с серьёзными травмами. У мужчины зафиксировали несколько ушибов.