Бешеное колесо отскочило от КамАЗа и снесло двух человек на Кубани
SHOT: Отскочившее от КамАЗа колесо сбило двух человек в Абрау-Дюрсо
Колесо, которое чуть не убило двух жителей Абрау-Дюрсо. Обложка © Telegram / SHOT
В Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае колесо отскочило от КамАЗа, сбило двух человек и влетело в иномарку. Об этом сообщает SHOT.
Отскочившее от КамАЗа колесо сбило двух человек в Абрау-Дюрсо. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, трагедия чуть не случилась, когда КамАЗ ехал по центру села. У большегруза взорвалась одна шина, оторвалась и покатилась вниз по улице. Под удар попали мужчина и женщина, которые стояли на дороге и хотели сесть в авто. Остановить же бешеное колесо ценой смятой двери смогла другая машина.
КамАЗ, от которого отскочило колесо в Абрау-Дюрсо. Фото © Telegram / SHOT
Пострадавшую женщину госпитализировали с серьёзными травмами. У мужчины зафиксировали несколько ушибов.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае, который завершился куда печальнее. В Свердловской области умерла девушка, которую сбило колесо от МАЗа. Водитель заявил, что слышал хлопок, но не сразу понял, что произошло.