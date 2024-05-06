Эксперт объяснил, как пользоваться домкратом, чтобы не повторить судьбу погибшего под LADA подростка

Автоэксперт Максим Багаев в беседе с Life.ru после инцидента с подростком, погибшим под "Ладой" в Свердловской области, объяснил, как часто подобные инциденты происходят в нашей стране, а также рассказал, как пользоваться домкратом, чтобы не повторить его судьбу. Прежде всего наш собеседник отметил, что юноша нарушал технику безопасности.

"Да, ситуация неприятная, по поводу, как часто — не часто. Хотя вот, например, в Петербурге нарушение техники безопасности буквально за один день привело к тому, что два погибших, то есть это водитель КамАЗ, который забыл на стояночный тормоз поставить свой автомобиль, и второй водитель манипулятора, который также забыл поставить на стояночный тормоз и тоже автомобилем был задавлен. Так же и здесь", — рассказал эксперт.

По его словам, у молодёжи обычно отсутствует техника безопасности в силу каких-то амбиций. Представители нового поколения действуют на авось. Автоэксперт посоветовал во время ремонта обращаться в специализированные автосервисы, но, если денег нет, пригонять машину в автокооператив. Как правило, в таких местах есть бесплатная эстакада, куда могут приехать все желающие. Можно использовать и домкрат, говорит Багаев, но нужно понимать, что он создан не для того, чтобы ремонтировать машину.

То есть домкрат, он изначально придуман для того, чтобы в форс-мажоре была возможность заменить колесо. И он изначально для колеса, то есть не для крупного ремонта Автоэксперт Максим Багаев

Он отметил, что такие истории являются резонансными, потому что большинство автовладельцев пользуются услугами сервисов. По его словам, если по какой-то причине нет возможности обратиться в СТО, то перед ремонтом лучше проконсультироваться с более опытными людьми, которые подскажут, как лучше сделать. Автоэксперт подчеркнул, что в случае погибшего подростка нарушением техники безопасности было не только использование домкрата, но и его установка на кирпичи. По правилам, приспособление ставится на твёрдую, устойчивую поверхность, чтобы домкрат не провалился.