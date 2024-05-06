В Петербурге водителя задавил его КамАЗ, который он забыл поставить на ручник
В Санкт-Петербурге водитель КамАЗа был придавлен собственным грузовиком, который он забыл поставить на стояночный тормоз. Об этом сообщил "Mash на Мойке", опубликовав видео с места происшествия.
В Санкт-Петербурге водителя задавил собственный КамАЗ, не поставленный на ручник. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"
Это случилось в субботу, 4 мая, на улице Тельмана. По информации телеграм-канала, 57-летний сотрудник строительной компании вышел из машины, чтобы разгрузить щебень. К ней подъехал трактор, в который и оказался вжат не успевший среагировать на движение КамАЗа мужчина. От полученных травм он скончался на месте.
Ранее Life.ru писал, что в Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии во время национального праздника вниз по склону поехал оставленный на стоянке грузовичок с мороженым. Изначально сообщалось о 29 пострадавших детях, позже их число увеличилось до 35. Своих должностей после происшествия лишились несколько милицейских чиновников.
Кадр из видео Telegram / "Mash на Мойке"