Президент Абхазии Бжания освободил от должности главу МИД Инала Ардзинбу
Инал Ардзинба. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о снятии с должности главы МИД Инала Ардзинбы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Освободить Ардзинба Инала Батувича от должности министра иностранных дел Республики Абхазия", — говорится в документе.
Исполнять обязанности главы МИД будет заместитель министра Ираклий Тужба. Ардзинба же объяснил своё увольнение переходом на новую работу.
"Я подал заявление об отставке в связи с переходом на новую работу. Это было запланированное решение. Сейчас нахожусь в Москве", — приводит его слова РИА "Новости".
Иналу Ардзинбе 33 года, пост главы МИД он занимал с 2021 года, сменив на нём Даура Кове.
Ранее президент России Владимир Путин дал положительную оценку развитию отношений России и Абхазии. На встрече с лидером закавказской республики Асланом Бжанией глава РФ подчеркнул, что двустороннее сотрудничество осуществляется по многим направлениям.