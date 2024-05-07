Президент Абхазии Бжания освободил от должности главу МИД Инала Ардзинбу

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о снятии с должности главы МИД Инала Ардзинбы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Освободить Ардзинба Инала Батувича от должности министра иностранных дел Республики Абхазия", — говорится в документе.

Исполнять обязанности главы МИД будет заместитель министра Ираклий Тужба. Ардзинба же объяснил своё увольнение переходом на новую работу.

"Я подал заявление об отставке в связи с переходом на новую работу. Это было запланированное решение. Сейчас нахожусь в Москве", — приводит его слова РИА "Новости".

Иналу Ардзинбе 33 года, пост главы МИД он занимал с 2021 года, сменив на нём Даура Кове.