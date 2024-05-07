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7 мая, 17:28

Суд вынес приговор студентке из Африки, станцевавшей тверк у Вечного огня в ХМАО

Студентку из Африки приговорили к году условно за тверк у Вечного огня в ХМАО

Африканка, станцевавшая тверк у Вечного огня в ХМАО. Обложка © Telegram / СК России по ХМАО-Югре

Африканка, станцевавшая тверк у Вечного огня в ХМАО. Обложка © Telegram / СК России по ХМАО-Югре

Студентку из Замбии приговорили к году условно за тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске. Как сообщает Ura.ru, иностранке также на год запретили делать публикации в Интернете.

"Тионге Зибе суд запретил пользоваться Интернетом. Она получила год условно", — пишет агентство.

Девушку признали виновной в осквернении символа воинской славы России (ч.4 ст. 354.1 УК РФ). Адвокат студентки строил линию защиты, в частности, на том, что у неё в школе не преподавалась история нашей страны.

Видео с тверком у мемориала воинской славы в Ханты-Мансийске африканка опубликовала в соцсетях в апреле 2022 года, подписав: "Трясу задом за мёртвых, я уверена, они будут спать хорошо этой ночью". Запись отправили в полицию неравнодушные местные жители. Позднее иностранка попросила прощения за свой танец и заявила, что не знала значения этого памятника.

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А ранее Life.ru писал, что в Калининграде парочка устроила пикник с алкоголем и танцами у Вечного огня. Их непристойное поведение заметили операторы "Безопасного города" и сообщили об этом в правоохранительные органы. Кстати, при задержании у нарушителей обнаружили украденную с мемориала корзину с розами.

Наталья Исакова
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