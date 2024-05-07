Суд вынес приговор студентке из Африки, станцевавшей тверк у Вечного огня в ХМАО

Студентку из Замбии приговорили к году условно за тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске. Как сообщает Ura.ru, иностранке также на год запретили делать публикации в Интернете.

"Тионге Зибе суд запретил пользоваться Интернетом. Она получила год условно", — пишет агентство.

Девушку признали виновной в осквернении символа воинской славы России (ч.4 ст. 354.1 УК РФ). Адвокат студентки строил линию защиты, в частности, на том, что у неё в школе не преподавалась история нашей страны.

Видео с тверком у мемориала воинской славы в Ханты-Мансийске африканка опубликовала в соцсетях в апреле 2022 года, подписав: "Трясу задом за мёртвых, я уверена, они будут спать хорошо этой ночью". Запись отправили в полицию неравнодушные местные жители. Позднее иностранка попросила прощения за свой танец и заявила, что не знала значения этого памятника.