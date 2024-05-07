Выдерживает пулемёт и гранаты: В России создали непотопляемую лодку для СВО

В Ростове-на-Дону специалисты сконструировали непотопляемую пятиметровую лодку для выполнения задач специальной военной операции (СВО). Как стало известно Life.ru, первые десять экземпляров уже передали российским военным на фронт.

В Ростове-на-Дону сконструировали непотопляемую лодку для СВО. Видео © Life.ru

Уникальная лодка изначально была разработана для труднодоступных зон Баренцева моря. Однако, как заявил её создатель Виктор, плавсредство отлично подходит для спецоперации. По его словам, корпус судна изготовлен из полиэтилена повышенной прочности, который несложно ремонтировать в полевых условиях, а форма позволяет издавать меньше шума. Такая техника поможет десантникам быстро высаживаться на скалистый берег даже в ливень или при сильном ветре.

"Алюминевые лодки мнутся, рвутся, пластиковые лодки бьются и, соответственно, для того чтобы повысить надёжность, решили разработать подобную лодку. Это материал, который выдерживает большие нагрузки, легко восстанавливается после различных повреждений", — отметил Виктор.

Он добавил, что лодка имеет хороший ход и ей легко управлять — судно достаточно устойчиво ведёт себя при движении по волнам. Активисты Народного фронта провели испытание, чтобы проверить его "живучесть". После обстрела из пулемёта и забрасывания гранатами плавсредство получило только косметический урон, но осталось на плаву. В общей сложности российским военным планируется передать 40 таких лодок.