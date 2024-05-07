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7 мая, 17:54

В Перми нашли мёртвой загадочно пропавшую две недели назад певицу

В Перми нашли мёртвой пропавшую почти две недели назад 49-летнюю певицу Маслову

Светлана Маслова. Обложка © VK / Светлана Маслова

Светлана Маслова. Обложка © VK / Светлана Маслова

В Перми нашли мёртвой пропавшую почти две недели назад 49-летнюю певицу Светлану Маслову. Об этом сообщил региональный поисковый отряд "ПрикамьеПоиск".

"Найдена. Погибла. <...> Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении волонтёров в соцсети "ВКонтакте".

Днём 24 апреля Светлана Маслова ушла на почту, а после планировала увидеться с дочерью, но домой, как и на встречу, не пришла. Женщина активно вела свои соцсети, где делилась с подписчиками своим творчеством. Кроме того, она занималась изготовлением платьев-сеток. По данным источника kp.ru, Маслова свела счёты с жизнью.

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Ранее Life.ru сообщал, что тело пропавшей в Ленобласти 32-летней женщины нашли в ванной с пакетом на голове. Теперь правоохранителям предстоит разобраться в истории, но, по предварительной версии, криминала в ней нет.

Наталья Исакова
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