В Перми нашли мёртвой загадочно пропавшую две недели назад певицу

В Перми нашли мёртвой пропавшую почти две недели назад 49-летнюю певицу Светлану Маслову. Об этом сообщил региональный поисковый отряд "ПрикамьеПоиск".

"Найдена. Погибла. <...> Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении волонтёров в соцсети "ВКонтакте".

Днём 24 апреля Светлана Маслова ушла на почту, а после планировала увидеться с дочерью, но домой, как и на встречу, не пришла. Женщина активно вела свои соцсети, где делилась с подписчиками своим творчеством. Кроме того, она занималась изготовлением платьев-сеток. По данным источника kp.ru, Маслова свела счёты с жизнью.