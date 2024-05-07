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7 мая, 18:58

В Тюменской области вода в реке Ишим впервые снизилась на всех гидропостах

В Тюменской области вода в реке Ишим впервые снизилась на всех гидропостах. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства во вторник, 7 мая.

Так, согласно замерам, к 20:00 (18:00 по Москве) уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка Казанского района за день снизился на два сантиметра — до 809 (критическая отметка — 850 см), в городе Ишиме — на восемь сантиметров, до 970, в селе Абатское — на семь сантиметров, до 1204. В селе Викулово — на один.

Напомним, в Тюменской области борются с сильным паводком. В некоторых районах объявили эвакуацию, жителей пяти населённых пунктов попросили отправиться в пункты временного размещения. По данным регионального главка МЧС, в настоящее время остаются подтопленными 400 жилых домов, 345 дачных дома, более трёх тысяч приусадебных участков, а также 38 участков автодорог.

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Telegram / Александр Моор

Наталья Исакова
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