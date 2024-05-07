В Тюменской области вода в реке Ишим впервые снизилась на всех гидропостах. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства во вторник, 7 мая.

Так, согласно замерам, к 20:00 (18:00 по Москве) уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка Казанского района за день снизился на два сантиметра — до 809 (критическая отметка — 850 см), в городе Ишиме — на восемь сантиметров, до 970, в селе Абатское — на семь сантиметров, до 1204. В селе Викулово — на один.