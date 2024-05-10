4 признака женской неряшливости, из-за которых к вам не подойдёт ни один достойный мужчина

Внешний вид девушки играет значительную роль при первом впечатлении. Некоторые детали могут оттолкнуть или привлечь. Вот четыре аспекта, которые, по мнению многих мужчин, свидетельствуют о неряшливости женщины и, как следствие, заставляют их проходить мимо.

1. Чрезмерный или неаккуратный макияж

Как неправильный макияж может испортить первое впечатление. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Макияж может творить чудеса, подчёркивая красоту и выразительность лица. Однако перебор с косметикой или её неаккуратное нанесение может создать обратный эффект. Особенно это касается использования нестандартных цветов теней, таких как серо-синий или красный, которые, если их неудачно растушевать, могут превратить вас в уставшую от жизни замухрышку. Также испортить всё впечатление может плохо подобранный оттенок тонального крема или его текстура, которая скатывается.

2. Неухоженность ногтей и искусственные "улучшения"

Топ ошибок в уходе за собой, которые замечают все мужчины. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Многие мужчины предпочитают естественную красоту. Накачанные губы или перебор с наращиванием ресниц вызовет, мягко говоря, недоумение. Важно не только "улучшить" свой внешний вид, но и следить за тем, чтобы случайно не переборщить. Тут же стоит упомянуть ногти. Слишком яркие "когти", скорее всего, тоже отпугнут мужчину, однако и неухоженными или отросшими их оставлять тоже не стоит. Лучше придерживаться аккуратного вида.

3. Осанка и общее состояние одежды

Почему плохая осанка может стать причиной одиночества? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Сутулость может восприниматься как признак неуверенности. Правильная осанка не только полезна для здоровья, но и говорит о внутренней уверенности и самоуважении. Также немаловажен вид одежды — пятна, заломы, неподходящий размер могут сказать о невнимательности к себе.

4. Чистота волос и кожи

4 признака неряшливости у женщин, которые отпугивают мужчин. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Невымытые волосы, грязная кожа или заметная неаккуратность в причёске вполне могут стать причиной ужасного первого впечатления и оттолкнут мужчину. Уход за кожей и волосами — это база. На "свободном выгуле" об этом можно подзабыть, что сыграет с вами в злую шутку.