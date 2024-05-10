4 признака женской неряшливости, из-за которых к вам не подойдёт ни один достойный мужчина
Какие неочевидные женские привычки могут оттолкнуть мужчину ещё до того, как вы успеете сказать "привет"? Life.ru открывает не только секреты, но и глаза многим дамам.
Внешний вид девушки играет значительную роль при первом впечатлении. Некоторые детали могут оттолкнуть или привлечь. Вот четыре аспекта, которые, по мнению многих мужчин, свидетельствуют о неряшливости женщины и, как следствие, заставляют их проходить мимо.
1. Чрезмерный или неаккуратный макияж
Как неправильный макияж может испортить первое впечатление. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Макияж может творить чудеса, подчёркивая красоту и выразительность лица. Однако перебор с косметикой или её неаккуратное нанесение может создать обратный эффект. Особенно это касается использования нестандартных цветов теней, таких как серо-синий или красный, которые, если их неудачно растушевать, могут превратить вас в уставшую от жизни замухрышку. Также испортить всё впечатление может плохо подобранный оттенок тонального крема или его текстура, которая скатывается.
2. Неухоженность ногтей и искусственные "улучшения"
Топ ошибок в уходе за собой, которые замечают все мужчины. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Многие мужчины предпочитают естественную красоту. Накачанные губы или перебор с наращиванием ресниц вызовет, мягко говоря, недоумение. Важно не только "улучшить" свой внешний вид, но и следить за тем, чтобы случайно не переборщить. Тут же стоит упомянуть ногти. Слишком яркие "когти", скорее всего, тоже отпугнут мужчину, однако и неухоженными или отросшими их оставлять тоже не стоит. Лучше придерживаться аккуратного вида.
3. Осанка и общее состояние одежды
Почему плохая осанка может стать причиной одиночества? Фото © Shutterstock / FOTODOM
Сутулость может восприниматься как признак неуверенности. Правильная осанка не только полезна для здоровья, но и говорит о внутренней уверенности и самоуважении. Также немаловажен вид одежды — пятна, заломы, неподходящий размер могут сказать о невнимательности к себе.
4. Чистота волос и кожи
4 признака неряшливости у женщин, которые отпугивают мужчин. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Невымытые волосы, грязная кожа или заметная неаккуратность в причёске вполне могут стать причиной ужасного первого впечатления и оттолкнут мужчину. Уход за кожей и волосами — это база. На "свободном выгуле" об этом можно подзабыть, что сыграет с вами в злую шутку.
Ухоженность совсем не означает, что нужно часами стоять у зеркала или тратить большие суммы в салонах красоты. Иногда достаточно уделить себе несколько минут утром, чтобы проверить, всё ли в порядке, и можно смело идти завоёвывать мужские сердца, а лучше весь мир!
"Дневник Бриджит Джонс" (2001), режиссёр Шэрон Магуайр, сценаристы
Хелен Филдинг, Эндрю Дэвис, Ричард Кёртис / Kinopoisk