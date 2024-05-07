Тысячи украинских преступников останутся безнаказанными из-за мобилизации
"Страна.ua": Киев остановил 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых
Киев остановил рассмотрение порядка 11 тысяч уголовных дел на фоне мобилизации обвиняемых. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".
Такое решение коснулось не только коррупционеров или тех, из-за кого происходили аварии, но также насильников несовершеннолетних и тех, кто помогал заказным убийцам. Из 400 уголовных дел порядка 100 были совершены людьми уже в статусе военных. По другим же делам в 95% случаев делопроизводство было прекращено после мобилизации обвиняемых.
Ранее Министерство обороны Украины разместило приказ о признании годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями. Правда, в документе оговаривается, что в армию не будут призывать онкобольных с метастазами или при невозможности проведения операции.
Flickr / Ministryofdefenceua