Тысячи украинских преступников останутся безнаказанными из-за мобилизации

Такое решение коснулось не только коррупционеров или тех, из-за кого происходили аварии, но также насильников несовершеннолетних и тех, кто помогал заказным убийцам. Из 400 уголовных дел порядка 100 были совершены людьми уже в статусе военных. По другим же делам в 95% случаев делопроизводство было прекращено после мобилизации обвиняемых.