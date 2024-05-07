Армейские начальники надавили на Раду, чтобы из закона о мобилизации исключили важный пункт

Власти Украины отказались от включения в закон планов по демобилизации из-за боязни лишиться опытных бойцов. Об этом пишет газета Financial Times. А до этого украинское издание "Страна" обратило внимание, что из итоговой версии нашумевшего законопроекта исчезла норма о демобилизации после 36 месяцев или трёх лет службы, причём произошло это практически кулуарно и широко не анонсировалось.

Аналитики британского издания сочли, что такой исход был вполне предсказуем на фоне острого кадрового кризиса в рядах украинской армии.