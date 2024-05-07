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7 мая, 08:33

Армейские начальники надавили на Раду, чтобы из закона о мобилизации исключили важный пункт

Financial Times: Киев отверг демобилизацию из страха лишиться опытных бойцов

Власти Украины отказались от включения в закон планов по демобилизации из-за боязни лишиться опытных бойцов. Об этом пишет газета Financial Times. А до этого украинское издание "Страна" обратило внимание, что из итоговой версии нашумевшего законопроекта исчезла норма о демобилизации после 36 месяцев или трёх лет службы, причём произошло это практически кулуарно и широко не анонсировалось.

Аналитики британского издания сочли, что такой исход был вполне предсказуем на фоне острого кадрового кризиса в рядах украинской армии.

"Пункт о праве демобилизоваться через 36 месяцев был отклонён после того, как армейские начальники испугались, что много опытных военных воспользуются этой возможностью и уйдут уже в начале следующего года", говорится в публикации FT.

Из законопроекта о мобилизации на Украине исключили важный пункт
Из законопроекта о мобилизации на Украине исключили важный пункт

Тем временем число уклонистов на Украине только растёт и может достигать миллиона человек. Мужчины призывного возраста прибегают к различным методам, чтобы не идти на фронт, и порой — к самым крайним. Так, недавно доставленный в военкомат мужчина покончил с собой.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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