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7 мая, 21:15

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Сирены ракетной опасности звучат в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил глава региона Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон, со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — напомнил Гладков.

Гладков: ВСУ атаковали сразу несколько сёл Белгородской области FPV-дронами
Гладков: ВСУ атаковали сразу несколько сёл Белгородской области FPV-дронами

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ в селе Никольском Белгородского района погиб мужчина. Также пострадала восьмилетняя девочка, её ранило осколками. Ребёнка доставят в детскую областную клиническую больницу.

Оксана Попова
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