В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Сирены ракетной опасности звучат в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил глава региона Вячеслав Гладков.
"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон, со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — напомнил Гладков.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ в селе Никольском Белгородского района погиб мужчина. Также пострадала восьмилетняя девочка, её ранило осколками. Ребёнка доставят в детскую областную клиническую больницу.